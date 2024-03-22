Я отпахала кассиром в супермаркете 5 лет и вот почему это самая неблагодарная работа в мире

Все мы минимум пару раз в неделю ходим в магазин за продуктами. Многие уже знают в лицо женщин и мужчин, которые побивают товары, бегают по залу, расставляют продукты на полках и делают еще многое другое.
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