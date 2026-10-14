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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров пропустил 5 шайб в матче с «Бостоном», отразив 20 из 25 бросков. Поражение – 3-е в 5 играх в сезоне (84,3% сэйвов)

Вратарь « Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против « Бостона » (3:6).

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