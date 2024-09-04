Четвертая ракетка мира Зверев не смог пробиться в полуфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. В четвертьфинале он проиграл американцу Тейлору Фрицу, занимающему 12-е место в рейтинге, со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).