Ноябрьский ветер с вересковых пустошей бился в стрельчатые окна Торнфилд-холла с таким отчаянным упорством, словно пытался выдавить свинцовые переплеты и ворваться в остывшие залы.
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