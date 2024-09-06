Губернатор региона сообщил о расширении географии фестиваля «Золотой Феникс»

Международный фестиваль пройдет в Смоленской области с 13 по 17 сентября Показы в рамках фестиваля «Золотой Феникс» в этом году пройдут не только в Смоленске, но и в Ярцеве, Духовщине, посёлках Стодолище и Озёрном.
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