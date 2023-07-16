Россия пьёт шампанское, запад касторку

ВМ

Владимир Минаков

Именно к этому и призывал академик Глазьев - не копить бабло государственных компаний за бугром, а сразу инвестировать эти деньги в строительство заводов - металлообработку, машино, станко, самолёто и кораблестроение, строительство железных дорог, в сельское хозяйство и переработку с/х продукции. Но Набиуллина чётко выполняла навязанные России правила по распределение доходов - всё в забугорные банки... Точно - гром не грянет - мужик не перекрестится... Раньше столько продавали нефти, газа - а денег народу не было, зарплаты давали копеечные. А сейчас клюнул петух - и на зарплаты военным вдруг солидные деньги в стране нашлись - значит и раньше деньги были, но шли мимо народа...