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Россия пьёт шампанское, запад касторку
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Именно к этому и призывал академик Глазьев - не копить бабло государственных компаний за бугром, а сразу инвестировать эти деньги в строительство заводов - металлообработку, машино, станко, самолёто и кораблестроение, строительство железных дорог, в сельское хозяйство и переработку с/х продукции. Но Набиуллина чётко выполняла навязанные России правила по распределение доходов - всё в забугорные банки... Точно - гром не грянет - мужик не перекрестится... Раньше столько продавали нефти, газа - а денег народу не было, зарплаты давали копеечные. А сейчас клюнул петух - и на зарплаты военным вдруг солидные деньги в стране нашлись - значит и раньше деньги были, но шли мимо народа...
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16 час.
Игорь Кузнецов
Сейчас начнут "негатив" писать. Конечно же нужно экономику России переориентировать с Запада на Восток и Юг, а это требует инвестиций и времени. Ослабление рубля к доллару было неизбежно. Не наладили приемлемый механизм обмена рупий, с юанем немного проще. Но это тоже требует времени и работы финансистов и банкиров.
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16 час.
Игорь Кузнецов
Это точно, "петух клюнул" и государство вынуждено тратить запася в Фондах. Главное - чтобы разумно, тем более большинство нацпроектов исполняются, пусть со сдвигом сроков исполнения.
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16 час.
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