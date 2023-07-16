Спички - не игрушка

85 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Вот и пусть европейцы,если они такие,отправляют укрзерно в бедные страны. Тут их уж весь мир поймёт. .Путин заявил об о...
  • Аркадий Цыганов
    Интересно фото и персоны сзади Зели. Один руки держит спереди, другой сзади. Их даже не научили простому, на эту тему...К какому финалу д...
  • Владимир Алтайцев
    тщетная  попытка обелить Эрдогана.Саммит НАТО, на к...

Россия пьёт шампанское, запад касторку

Россия пьёт шампанское, запад касторку

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Поднимем настроение чайком с пряничками и хорошими новостями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
Именно к этому и призывал академик Глазьев - не копить бабло государственных компаний за бугром, а сразу инвестировать эти деньги в строительство заводов - металлообработку, машино, станко, самолёто и кораблестроение, строительство железных дорог, в сельское хозяйство и переработку с/х продукции. Но Набиуллина чётко выполняла навязанные России правила по распределение доходов - всё в забугорные банки... Точно - гром не грянет - мужик не перекрестится... Раньше столько продавали нефти, газа - а денег народу не было, зарплаты давали копеечные. А сейчас клюнул петух - и на зарплаты военным вдруг солидные деньги в стране нашлись - значит и раньше деньги были, но шли мимо народа...
Ответить
16 час.
Игорь Кузнецов
Сейчас начнут &quot;негатив&quot; писать. Конечно же нужно экономику России переориентировать с Запада на Восток и Юг, а это требует инвестиций и времени. Ослабление рубля к доллару было неизбежно. Не наладили приемлемый механизм обмена рупий, с юанем немного проще. Но это тоже требует времени и работы финансистов и банкиров.
Ответить
16 час.
Игорь Кузнецов
Это точно, &quot;петух клюнул&quot; и государство вынуждено тратить запася в Фондах. Главное - чтобы разумно, тем более большинство нацпроектов исполняются, пусть со сдвигом сроков исполнения.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх