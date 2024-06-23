Макрон получил очередной удар в спину. Его предал ближайший соратник по партии

Как известно политическая карьера Эммануэля Макрона идет под откос. Проигрыш его партии выборов в Европарламент заставили Французского президента пойти на отчаянные шаги, он объявил внеочередные выборы в парламент страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии