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Макрон получил очередной удар в спину. Его предал ближайший соратник по партии

Макрон получил очередной удар в спину. Его предал ближайший соратник по партии

Как известно политическая карьера Эммануэля Макрона идет под откос. Проигрыш его партии выборов в Европарламент заставили Французского президента пойти на отчаянные шаги, он объявил внеочередные выборы в парламент страны.

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Olga Chuhutina
Как так извращенец  предал извращенца.?
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