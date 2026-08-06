The S&P 500 daily chart is slowing down to the upside E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The structure of the daily S&P 500 daily chart implies sellers at these high levels but my expectations is for a sideways to slightly lower movement in this market.
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