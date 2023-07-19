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Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба. Он индивидуально пообщался с новичками, но не с Мбаппе

Президент парижан посетил первую тренировку команды под руководством Луиса Энрике.  Аль-Хелайфи выступил перед игроками и сказал им, что никто не стоит выше клуба.

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