Рамасвами: Освобождение Ассанжа – предвыборный гамбит Байдена

Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, назвал освобождение Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, отчаянной попыткой Джо Байдена заручиться поддержкой избирателей на предстоящих выборах президента США.
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