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Царьград

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Космонавты с МКС поздравили Россию с Днем космонавтики: первые в космосе!

Космонавты с МКС поздравили Россию с Днем космонавтики: первые в космосе!

Русские космонавты с Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем космонавтики, напоминая о первом полете Юрия Гагарина.

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