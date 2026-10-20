Советские артиллеристы и пехота с 45-мм пушкой в Восточной Пруссии, 1944 год. Фото Леонида Доренского.
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