В районе Анапы произошёл инцидент с участием спасательного судна. По информации, распространённой местным блогером Юрием Озаровским, спасательный буксир «Углич» оказался на мелководье вблизи берега после сильного шторма.
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