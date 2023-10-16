«Много врал»: Александр Петров откровенно рассказал о жизни до знакомства с женой

«Много врал»: Александр Петров откровенно рассказал о жизни до знакомства с женойпетровSuper побывал на премьере авторского проекта Александра Петрова — киноверсии моноспектакля «Планета Максимус», — а также на презентации его поэтического сборника под таким же названием.
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