Аграриям региона выделят на посевную полмиллиарда рублей

Глава краевого Минсельхоза Денис Бочкарёв сообщил в интервью одному из телеканалов, что в этом году аграрии региона получат от государства субсидии в размере 500 миллионов рублей на проведение посевной кампании.
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