Марьинский вестник

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ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

Сбoи в рaботе ЕМИАС нe зaфиксированы В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы оповестили о том, что поступившая информация о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы считается недействительной.

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