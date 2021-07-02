Сбoи в рaботе ЕМИАС нe зaфиксированы В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы оповестили о том, что поступившая информация о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы считается недействительной.
Сбoи в рaботе ЕМИАС нe зaфиксированы В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы оповестили о том, что поступившая информация о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы считается недействительной.
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