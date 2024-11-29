Россиянам напомнили о положенной за работу в выходной день компенсации

Член комитета Госдумв по соцполитике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости рассказала, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии