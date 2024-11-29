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Россиянам напомнили о положенной за работу в выходной день компенсации

Россиянам напомнили о положенной за работу в выходной день компенсации

Член комитета Госдумв по соцполитике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости рассказала, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере.

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