Александр Скубченко: Где планы Зеленского? Там же, где скоро окажется» он сам

Куда же исчезли все эти планы «мира», «пэрэмоги» и «потужности» Зеленского? Они находятся там же, где и сам Зеленский, — в прошлом.
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