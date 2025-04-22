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Российская армия освободила Сухую Балку: события в зоне СВО к полудню 22 апреля

Российская армия освободила Сухую Балку: события в зоне СВО к полудню 22 апреля

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Российская армия продвигается на всех фронтах зоны СВО. По официальным данным Минобороны, на ряде направлений удалось нанести серьезный урон живой силе и технике ВСУ, а также занять более выгодные рубежи.

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