Российская армия освободила Сухую Балку: события в зоне СВО к полудню 22 апреля

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Российская армия продвигается на всех фронтах зоны СВО. По официальным данным Минобороны, на ряде направлений удалось нанести серьезный урон живой силе и технике ВСУ, а также занять более выгодные рубежи.
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