Немецкий оборонный концерн представил самый передовой танк стран НАТО

Перспективный боевой танк Challenger 3 / © Rheinmetall AG Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG разработал и представил публике усовершенствованную версию основного боевого танка Великобритании Challenger 3.
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