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Северянам расскажут о многообразии традиционных лоскутных техник

Северянам расскажут о многообразии традиционных лоскутных техник

Лекция «Лоскутные техники у русских», которую проведет сотрудник Российского этнографического музея Елена Мадлевская, состоится в четверг, 26 октября, в 18:00 в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова.

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