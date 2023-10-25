Северянам расскажут о многообразии традиционных лоскутных техник

Лекция «Лоскутные техники у русских», которую проведет сотрудник Российского этнографического музея Елена Мадлевская, состоится в четверг, 26 октября, в 18:00 в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова.
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