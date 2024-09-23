Дальнобойщики беднее айтишников, но богаче железнодорожников. Водители большегрузов входят в топ работников по размерам заработных плат

Пока железнодорожники разных профессий жалуются в нашу редакцию на хоть и индексируемые, но по-прежнему далёкие от идеала оклады, заработные платы их конкурентов по логистической «поляне», водителей грузовиков, бьют рекорды.
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