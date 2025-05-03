Лучший семейный кроссовер в мире снова можно купить в России: известна цена

Новый Honda Pilot снова доступен для покупки в России по цене от 6 700 000 рублей. Самое выгодное предложение на момент публикации исходит от компании из Владивостока, предлагающей Pilot в комплектации Elite за 6 685 492 рубля.
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