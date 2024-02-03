Захарова заявила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева

Юрий Николаев

Мария Владимировна! При всём уважении, Вы это серьёзно? Перестали закрывать глаза?! А где же тогда хоть какие то осуждения? Ну что то ни одного не слышно было. В последнее время уже не один, два или три, а десятки погибших и раненых! Не далее как вчера в Лисичанске Только двадцать погибших! А что то от всей этой СКОТО БАЗЫ абсолютный молчок! А то что там проквакал этот недоумок гутерриш, так это то что ему разрешили квакнуть пиндосы! И не более!