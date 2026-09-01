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«Большинство из нас пророссийские, а Украины никогда не существовало». В Польше задержали поляка, оскорблявшего и изгонявшего из страны украинку

«Большинство из нас пророссийские, а Украины никогда не существовало». В Польше задержали поляка, оскорблявшего и изгонявшего из страны украинку

В Польше задержали местного гражданина, который оскорблял и изгонял из страны украинку, заверяя ее при этом, что в его городе почти все придерживаются пророссийских взглядов.

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