Так Пушкин или Толкин — наше всё?

Продолжение, начало здесь Разговоры о том, что Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для школьников, вызывают недоумение, незнание его произведений исключает русского человека из русской культуры, заявил как-то патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании патриаршего совета по культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии