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Так Пушкин или Толкин — наше всё?

Так Пушкин или Толкин — наше всё?

Продолжение, начало здесь Разговоры о том, что Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для школьников, вызывают недоумение, незнание его произведений исключает русского человека из русской культуры, заявил как-то патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании патриаршего совета по культуре.

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