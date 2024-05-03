Так Пушкин или Толкин — наше всё?

Продолжение, начало здесь Разговоры о том, что Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для школьников, вызывают недоумение, незнание его произведений исключает русского человека из русской культуры, заявил как-то патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании патриаршего совета по культуре.