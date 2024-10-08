Житель Москвы уличен полицией в подработке курьером мошенников. Юношу задержали во время его визита в Петербург.
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Житель Москвы уличен полицией в подработке курьером мошенников. Юношу задержали во время его визита в Петербург.