Плакали, страдали, рвались с Запада на родину: как сборная СССР узнала о трагедии великого Харламова

Страшный момент.45 лет назад, 27 августа 1981 года, произошла одна из самых больших трагедий в истории мирового хоккея.
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