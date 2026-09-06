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Плакали, страдали, рвались с Запада на родину: как сборная СССР узнала о трагедии великого Харламова

Плакали, страдали, рвались с Запада на родину: как сборная СССР узнала о трагедии великого Харламова

Страшный момент.45 лет назад, 27 августа 1981 года, произошла одна из самых больших трагедий в истории мирового хоккея.

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