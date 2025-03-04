Alienware представила недорогие 25- и 27-дюймовые IPS-мониторы с разрешением до QHD и ч...

Alienware представила недорогие 25- и 27-дюймовые IPS-мониторы с разрешением до QHD и частотой до 320 ГцКомпания Alienware представила на выставке MWC два недорогих игровых IPS-монитора — 25-дюймовый AW2525HM и 27-дюймовый AW2725DM.