Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Проект улучшит качество жизни для 30 миллионов россиян Глава Москвы Сергей Собянин сегодня в своем телеграм-канале сообщил о том, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург – Москва» улучшит качество жизни для 30 миллионов россиян, проживающих в регионах, через которые пройдет новая железная дорога.