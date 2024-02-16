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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
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Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Проект улучшит качество жизни для 30 миллионов россиян Глава Москвы Сергей Собянин сегодня в своем телеграм-канале сообщил о том, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург – Москва» улучшит качество жизни для 30 миллионов россиян, проживающих в регионах, через которые пройдет новая железная дорога.

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