Могут ли на рынке одежды для «Юнармии» шить форму не по уставу: расследование ФАН

В редакцию ФАН поступило обращение с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на рынке одежды, производящейся специально для Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»).
В редакцию ФАН поступило обращение с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на рынке одежды, производящейся специально для Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»).
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