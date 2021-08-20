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Могут ли на рынке одежды для «Юнармии» шить форму не по уставу: расследование ФАН

Могут ли на рынке одежды для «Юнармии» шить форму не по уставу: расследование ФАН

В редакцию ФАН поступило обращение с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на рынке одежды, производящейся специально для Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»).

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