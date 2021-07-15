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Подруга Елены Кравец раскрыла обратную сторону дружбы со звездой: "Будьте готовы к тому, что..."

Подруга Елены Кравец раскрыла обратную сторону дружбы со звездой: "Будьте готовы к тому, что..."

В Сети появились любопытные кадры с юмористкой из "Квартал 95" Еленой Кравец  Так, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм опубликовали архивные кадры, на которых Кравец предстала во время вечеринки несколько лет назад, передает Politeka.

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