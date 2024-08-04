Женщины в традиционных руандийских обществах избегают есть козлятину, поскольку считается, что от нее у них растет борода

Для многих женщин в традиционных руандийских обществах, козлятина — нежелательное блюдо. Считается, что употребление этого мяса может привести к неудесятесетельным последствиям: у женщин якобы начинает расти борода.
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