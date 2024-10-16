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МРТ с использованием искусственного интеллекта демонстрирует потенциал для выявления аномалий в работе мозга

МРТ с использованием искусственного интеллекта демонстрирует потенциал для выявления аномалий в работе мозга

Введение Современные методы медицинской визуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), играют ключевую роль в диагностике различных заболеваний.

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