Ответ России НАТО, сертификация "Спутника V" и Нобелевская премия мира - «Военное обозрение»

Ответ России НАТО, сертификация "Спутника V" и Нобелевская премия мира audio/mpegОтвет России НАТО, сертификация "Спутника V" и Нобелевская премия мира audio/mpeg- "Коммерсантъ": Москва ответит НАТО на высылку российских дипломатов при альянсе.