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**Хакеры похитили данные клиентов Coinbase, подкупив техподдержку — это может...

Хакеры похитили данные клиентов Coinbase, подкупив техподдержку — это может стоить криптобирже до $400 млнАмериканская криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с серьёзными проблемами после раскрытия информации о крупной кибератаке, в результате которой были скомпрометированы данные части клиентов платформы.

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