Дочь певицы Валерии рассказала о тяжелом заболевании

Талантливая исполнительница SHENA (Анна Шульгина) переживает непростой период в своей жизни. Уже на протяжении двух лет дочь певицы Валерии ведет упорную борьбу с недугом, связанным с нервными расстройствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии