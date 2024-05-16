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Дочь певицы Валерии рассказала о тяжелом заболевании

Дочь певицы Валерии рассказала о тяжелом заболевании

Талантливая исполнительница SHENA (Анна Шульгина) переживает непростой период в своей жизни. Уже на протяжении двух лет дочь певицы Валерии ведет упорную борьбу с недугом, связанным с нервными расстройствами.

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