В Краснодаре для самых дорогих участков земли и зданий поднимется земельный налог

Соответствующее требование обозначено федеральным законодательством. 176 - ФЗ предусматривает повышения земельного налога и налога на имущество, если земельный участок или объект недвижимости стоит более 300 миллионов рублей по кадастровой оценке.
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