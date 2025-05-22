Специалисты РВК-Архангельск закрыли 260 колодцев с начала года

Это одна из важных задач, поскольку открытые люки угрожают жизни и здоровью горожан.Уже два года ремонтом и обслуживанием колодцев занимается специальная бригада, которая хорошо ориентируется в схемах расположения сетей.
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