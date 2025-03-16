Самая молодая чемпионка: 17-летняя россиянка Андреева победила первую ракетку мира в США

17-летняя Мирра Андреева обыграла Соболенко в финале в Индиан-Уэллсе В финале престижного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе 17-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко.
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