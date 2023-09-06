Экс-советник президента США: Кремль хочет достичь успеха в отмене благотворного распада СССР

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (2018-2019 годы) в статье для онлайн-издания 19FortyFive призвал членов Конгресса от республиканской партии к сплоченности и единомыслию в части оказания военной помощи Украине.
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