В Приуральском районе 26 мая речники спустят суда на воду

В Приуральском районе речники завершают подготовку к сезону навигации. Суда готовы на 90 процентов — осталось провести косметические работы, и 26 мая их спустят на воду, рассказал глава муниципалитета Иван Сакал.
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