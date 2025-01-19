Британская Гептархия

Среди множества бесценных товаров надкнных археологами (доспехи, оружие, монеты, замысловатые золотые украшения, серебряные рога для питья и безделушки, ткани, византийские сокровища и изысканная одежда), был также знаменитый шлем из Саттон-Ху, датируемый 600–650 годами н.
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