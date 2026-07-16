CBS: Трамп выразил недовольство из-за задержки операции против Ирана

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в частных разговорах выразил недовольство операцией против Ирана, полагая, что Вашингтон упустил возможность избежать эскалации конфликта, отклонив предложение Тегерана по ядерной программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии