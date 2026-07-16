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CBS: Трамп выразил недовольство из-за задержки операции против Ирана

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в частных разговорах выразил недовольство операцией против Ирана, полагая, что Вашингтон упустил возможность избежать эскалации конфликта, отклонив предложение Тегерана по ядерной программе.

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