Синоптики рассказали, что принесёт в Свердловскую область циклон Лидия

Снегопадов ждать осталось совсем недолгоЗима подходит всё ближе к Свердловской области. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, уже в пятницу, 1 ноября, циклон "Лидия" принесёт в регион снегопады.