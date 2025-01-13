«Кажется, что ты справился, но вдруг появляется фотография», — Безрукова о том, почему не может отпустить потерю сына даже через 10 лет

Наследнику Ирины Безруковой было всего 25 лет, когда тот ушел из жизни. Звёздной матери было тяжело принять потерю, но прошли годы и пресса решила поинтересоваться, как сегодня себя чувствует знаменитость.
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