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Несекретные материалы

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Героям СВО не дают стать новой элитой

https://t.me/russkiy_malchik/932То, что Путин доверил передать слова об участии в выборах герою России и участнику войны, внушает надежду на реальную ротацию элит, когда ребята из СВО станут менять столичных карьеристов.

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