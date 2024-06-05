Военэксперт Дандыкин: советники учат ВСУ пользоваться западным оружием

Иностранные наставники в зоне боевых действий оказывают поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), помогая им решать боевые задачи и обучая использованию западного вооружения, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.
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