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Военэксперт Дандыкин: советники учат ВСУ пользоваться западным оружием

Иностранные наставники в зоне боевых действий оказывают поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), помогая им решать боевые задачи и обучая использованию западного вооружения, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.

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