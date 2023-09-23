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Тамбиев об «Адмирале»: «У нас от некоторых очень много болтовни. Хотел бы, чтобы они языки засунули куда подальше и начали пахать»

Клуб из Владивостока уступил «Динамо» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «У нас половина нападающих сегодня просто-напросто проиграли всю борьбу.

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