Невыносимый: Бывшего Лены Миро уволили из "Ведомостей"

Андрей Шмаров, между прочим создатель «Эксперта», который, как известно, называл блогера номер 1 из ЖЖ Лену «Миро» Мироненко «привозными вьетнамским поросёнком» (остались и скриншоты — под катом) с треском вылетел с поста главреда «Ведомостей».
Андрей Шмаров, между прочим создатель «Эксперта», который, как известно, называл блогера номер 1 из ЖЖ Лену «Миро» Мироненко «привозными вьетнамским поросёнком» (остались и скриншоты — под катом) с треском вылетел с поста главреда «Ведомостей».
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