Несекретные материалы

13 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Буравлев
    А с чего это российским гражданам вставать на колени перед неграми в их защиту?))) Насколько помню, в России был оди...«Я - твой вассал,...
  • Вячеслав Пронин
    Пусть стоят на коленях потомки тех кто вывозил рабов из Африки,а это почти вся старая Европа и США.«Я - твой вассал,...
  • Рауф Растов
    Любые идеи толерантности (расовой, этнической, гендерной, поколенческо-возрастной и т.д.), доведённые до предела, неи...«Я - твой вассал,...

Невыносимый: Бывшего Лены Миро уволили из "Ведомостей"

Невыносимый: Бывшего Лены Миро уволили из "Ведомостей"

Андрей Шмаров, между прочим создатель «Эксперта», который, как известно, называл блогера номер 1 из ЖЖ Лену «Миро» Мироненко «привозными вьетнамским поросёнком» (остались и скриншоты — под катом) с треском вылетел с поста главреда «Ведомостей».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх